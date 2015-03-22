В Україні збираються змінити керівництво митниці

Президент України Петро Порошенко анонсує зміну керівництва митниці.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.

"Не буде хабарництва в судах, не буде хабарництва в ДАІ, не має бути хабарництва - і я зроблю все, щоб не було хабарництва на митниці, і буде змінено керівництво митниці, не буде хабарництва в податковій міліції", - сказав глава держави.

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