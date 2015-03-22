В Україні збираються змінити керівництво митниці
00:11, 22 березня 2015Політика
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Порошенко обіцяє покарати корупціонерів у всіх відомствах.
Хабарництво на митниці намагаються викорінити / ДПСУ
Президент України Петро Порошенко анонсує зміну керівництва митниці.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу “Інтер”.
"Не буде хабарництва в судах, не буде хабарництва в ДАІ, не має бути хабарництва - і я зроблю все, щоб не було хабарництва на митниці, і буде змінено керівництво митниці, не буде хабарництва в податковій міліції", - сказав глава держави.
Читайте такожЯценюк відсторонив керівництво Фіскальної служби й наказав провести розслідуванняПорошенко також наголосив, що той, хто сьогодні наважується займатись корупцією - має чітко знати, що його ніхто не прикриє і він буде покараний.
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