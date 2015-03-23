Президент розказав про стан армії напередодні російської агресії

Про це президент Петро Порошенко заявив під час зустрічі з командирами бригад і батальйонів Збройних сил у Національному університеті оборони.

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За словами президента, почавши в березні минулого року втілення своїх загарбницьких планів, ворог прорахував, нібито все, починаючи від готовності "п'ятої колони" і до зруйнованого сектору безпеки і оборони нашої держави.

"На той момент готовими до виконання завдань були лише 8 батальйонно-тактичних груп, 9 ротно-тактичних груп і 4 загони спецпризначення", - сказав він.

"Стан Збройних сил характеризувався фактичною розбалансованістю в системі управління, напівзруйнованою, архаїчною системою матеріально-технічного забезпечення, вкрай низьким рівнем укомплектованості особовим складом", - зазначив Петро Порошенко.

За його словами, мізерні витрати Міноборони розкрадалися, а те, що залишалося після розкрадання, не забезпечувало навіть мінімальних потреб Збройних сил. "Але Україна вижила, Україна продемонструвала те, що до цього не демонструвала жодна країна світу", - заявив президент.