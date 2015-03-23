У середу в Дніпропетровську збереться народне віче "проти спроб розколоти Україну"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Дніпропетровську заявив народний депутат України Андрій Денисенко.

«Прийшов час скликати у Дніпропетровську народне віче. Я сподіваюсь, що це буде народне віче за національну єдність, проти переродження всього демократичного режиму на режим авторитарний і тоталітарний, проти реваншу і спроб розколоти Україну, виконавши таємний протокол Мінських домовленостей», - сказав він.

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Денисенко закликав людей зібратися у центрі міста у середу.

«Дозвольте мені призначити час, так само, як ми це робили під час Майдану. В середу, щоб людям було зручно після роботи, о 18 годині на центральній площі – на площі Героїв майдану у місті Дніпропетровськ. Ми проведемо нове народне віче і почуємо голоси людей», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати Денисенко, Віталій Купрій та Олександр Дубінін заявили про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка".