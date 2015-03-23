Нейтралітет не рятує країни Скандинавії від агресії Росії - Rzeczpospolita

Скандинавські країни більше не почуваються у безпеці поряд з агресивною Росією, не зважаючи на свій військовий нейтралітет.

Особливо після того, як посол РФ у Данії Михайло Ванін пригрозив Копенгагену ядерною зброєю у разі розміщення на своїй території систем ПРО США. Про це сьогодні пише польське видання Rzeczpospolita, яка зауважує, що це лише останній прояв недоброзичливості Росії, яку вона проявляє вже рік, постійно порушуючи повітряний простір країн Північної Європи, передає ZN.

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"Серед скандинавських країн Данія і Норвегія є членами НАТО. З точки зору Москви, вони є сферою впливу США. Тож у випадку конфлікту в Балтійському морі будуть розцінюватися як вороги", - йдеться в статті.

Данські експерти зауважують, що російська військова авіація найчастіше порушувала повітряний простір їхньої країни в липні. Тоді, на їхню думку, ВПС РФ відпрацьовували маневри з бомбардування острова Борнхольм. Після того провокацій було менше і вони були націлені на перевірку швидкості реагування данської авіації і систем ППО.

Схожі провокації відбулися і проти Швеції, Фінляндії і Норвегії, які мають спільний кордон з Росією. Шість років тому норвезький уряд настільки повірив у неможливість відновлення Холодної війни, що навіть здав в оренду РФ свою військово-морську базу для підводних човнів Olavsvern.

Російські військові маневри за участі ВМС, ВПС і сухопутних військ на кордоні Норвегією, які відбулися 16 березня, продемонстрували, наскільки недалекоглядним було рішення Осло. Згідно з угодою, Росія може використовувати норвезьку базу лише для "наукових місій". Однак під прикриттям таких місій може працювати розвідка.

А оскільки база розташована між скелями, НАТО не може відстежити, що на її території відбувається. Швеція, у свою чергу, відреагувала на російські провокації відправкою ескадрильї винищувачів JAS-39 Gripen на острів Готланд посеред Балтійського моря. В 90-ті роки він фактично став демілітаризованою зоною, але Стокгольм вирішив, що не може зараз лишити його без захисту.

Тим паче, коли російські бомбардувальники Ту-22М3 порушують повітряний простір Швеції і країн Балтії. Також Стокгольм і Гельсінкі домовилися про посилення військової співпраці. Командувач силами НАТО в Європі Філіп Бридлав раніше закликав США збільшити фінансування військових баз та спільних навчань Альянсу в Європі.