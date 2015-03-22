У НАТО відреагували на погрозу РФ вдарити по Данії

За словами головнокомандуючого силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава, Росія намагається чинити тиск на всі країни, бажаючі брати участь у проекті створення єдиної системи протиракетної оборони, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожРосія заявила про вихід з Договору про звичайні збройні сили в ЄвропіСвою заяву Філіп Брідлав зробив коментуючи слова посла РФ в Данії про те, що ця країна буде мішенню для можливої російської ядерної атаки, якщо приєднається до системи ПРО НАТО.

"Румунія потрапила під великий тиск, коли стала частиною щита. Польща знаходиться під великим тиском, і тепер всіх, хто ще хоче приєднатися до цього оборонного проекту, опиняться під дипломатичним і політичним тиском", - сказав Філіп Брідлав, при цьому не згадуючи Росію.

Нагадаємо, що раніше російський посол в Данії заявив, що країна може стати ціллю для можливої ядерної атаки РФ.