Україна прориває блокаду щодо постачання їй зброї – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних сил України у Національному університеті оборони України.

«Ми прориваємо блокаду, що була в Україні, щодо постачання зброї», - зазначив він.

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Також, за словами Порошенка, була проведена повна інвентаризація безпілотних літальних апаратів та укладено контракти із чотирма країнами.

«Щодо протитанкової зброї - укладені контракти щодо виготовлення найсучаснішої високоточної української зброї та іншої», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України уклало 70% договорів щодо постачання техніки іозброєння, запланованих на 2015 рік.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад та батальйонів Збройних Сил України у Національному університеті оборони України.

«Я не збираюся звітувати перед ворогом про те, скільки і які договори укладені. Станом на сьогодні підписані 70% договорів, які розплановані на цілий рік», - заявив він.