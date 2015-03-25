Заступник Коломойського Корбан також пішов у відставку

Про це повідомив народний депутат і колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов у Facebook.

Корбан тоже ушел в отставку. Posted by Borys Filatov on 24 березня 2015 р.

Філатов також додав, що звільнення Коломойського "пройшло максимально коректно", а "усі справи буде передано Валентину Резніченку в максимально комфортному режимі".

Не хотел писать, но все же. Дабы всякая шваль не злорадствовала.1. Председатель ДнепрОГА подал прошение об отставке, П... Posted by Borys Filatov on 24 березня 2015 р.

"У суботу відбудеться мітинг-концерт "За Єдину Україну". На мітингу буде заслухано річний звіт команди Коломойського. Будуть присутні народні депутати, лідери громадської думки, добровольці, волонтери, новий губернатор", сказано також в повідомленні Філатова.

Раніше УНІАН повідомяв, що голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський подав у відставку і Порошенко її прийняв.