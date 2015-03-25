У Держдумі хочуть звільнення посла Зурабова, бо «не зміг запобігти Майдану»

Депутати Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін і Сергій Обухов просять МЗС РФ запропонувати президенту РФ відсторонити Михайла Зурабова від роботи послом в Україні.

Відповідний депутатський запит, текст якого є в розпорядженні РІА Новини, буде направлений міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Депутати зазначають, що Зурабов був призначений надзвичайним і повноважним послом РФ в Україні в 2009 році, але його діяльність за ці роки не сприяла запобіганню зростанню антиросійських настроїв в сусідній країні і запобіганню Майдану.

"Просимо Вас розглянути питання про вироблення пропозицій президенту Росії, що стосуються кадрових змін щодо надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова", - йдеться у запиті депутатів на ім'я Лаврова.

За словами Рашкина та Обухова, експерти піддають діяльність Зурабова не тільки серйозній критиці, але й нерідко оцінюють як провал політики Росії в Україні.

На їхню думку, відсутність активної роботи Зурабова призвела "до зникнення принципового і послідовного відстоювання інтересів Росії і росіян в Україні", в той час як з послом США в Україні політики рахувалися.