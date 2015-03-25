Після відставки Коломойського ситуація в Дніпропетровській області може стати нестабільною - експерт

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Звичайно ж, у зв'язку з відставкою голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Ігоря Коломойського, відкриються проблеми, пов'язані з утриманням стабільності в Дніпропетровській області, яка примикає до зони АТО», - вважає він.

У Дніпропетровській області, на думку експерта, позиції центральної влади не настільки зміцнені, як у місцевої еліти, яка орієнтована на Коломойського, й це чудово розуміють у Києві.

Тому, продовжив він, «щоб не допустити вакууму влади у зв'язку з відставкою Дніпропетровського губернатора, президентська команда блискавично призначила нового виконуючого обов'язки голови ОДА Валентина Резніченка, який ще не встиг освоїться на посаді губернатора Запорізької області».

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До речі, на думку Карасьова, «це свідчить про коротку кадрову лаву президентської команди для того, щоб заповнити вакуум адміністративного та політичного контролю на сході й півдні України».

Карасьов вважає, що «остаточно від видів на українську політику Ігор Коломойський не відмовиться. Політичних можливостей у нього достатньо, в тому числі й через афільованих із ним депутатських груп у парламенті та окремих фракцій та депутатів, але, тим не менш, відкрито найближчим часом про свої політичні наміри, тим більше про такі політичні претензії, які кидають виклик президенту й центральній владі Коломойський заявляти не буде і переведе свої політичні прагнення в режим тихої політики, тихої дипломатії, без особливих «шуму і пилу».

Як повідомляв УНІАН, 24 березня президент України задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА

За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент зазначив, що Дніпропетровська область повинна залишатися надійним захисним кордоном на сході України: «... повинні забезпечити мир, стабільність і спокій. Дніпропетровська область повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян».

В. о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначено Валентина Резніченка.