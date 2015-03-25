Опубліковано відео, на якому Порошенко підписує відставку Коломойського
09:44, 25 березня 2015Політика
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Президент підписав указ на зустрічі з екс-головою Дніпропетровської ОДА.
Порошенко підписав відставку Коломойського
Відповідний запис з'явився на сайті Радіо Свобода.
"Ми з вами багато зробили для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, і прийшли до висновку, що цілісність України... Спасибі", - сказав президент, підписуючи подання.
Нагадаємо, сьогодні вночі стало відомо, що голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський і його заступник Геннадій Корбан подали у відставку.
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