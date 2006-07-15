Ющенко: парламентська більшість повинна усвідомити свою відповідальність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що можливості до пошуку компромісу у врегулюванні парламентської кризи ще не вичерпано.

На цьому Президент наголосив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників, яке було присвячене подіям у парламенті.

Зазначивши, що склад Верховної Ради відповідає суспільним настроям і політичним симпатіям виборців, і що він, як Президент, прийняв вибір українців, В.ЮЩЕНКО заявив: “Переконаний – можливості до пошуку компромісу ще не вичерпано: необхідно відновити взаємну довіру і роботу парламенту, а відтак нового уряду. Саме в цьому сьогодні зацікавлена країна”. При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він “сприяв і сприятиме у налагодженні діалогу між лідерами парламентських сил”, і що таким він бачить вихід із ситуації, що склалася у парламенті.

В той же час Президент наголосив, що парламент повинен відновити свою роботу в рамках визначених законодавством і регламентом ВР. Без цього, за його словами, подальша діяльність парламенту стане безперспективною.

“Парламентська більшість повинна усвідомити свою відповідальність за об’єднання країни, а це вимагає рішень, направлених на пошук діалогу і примирення”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав політичні сили утриматися від радикалізму, зазначивши, що ультиматуми у вустах політиків посилюють протиріччя, а не вирішують проблему.

Також В.ЮЩЕНКО сказав: “Хочу, щоб мене почули усі відповідальні парламентарії: у ваших руках шанс розв’язати ситуацію. Президент і суспільство гідно оцінить ваші зусилля”.