У Комітеті виборців назвали два найбільші провали парламентської коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова ВГО “Комітет виборців України” Олексій Кошель.

Він зазначив, що першим провалом є ”відсутність будь-яких напрацювань щодо реформи Конституції”.

Він додав, що станом на сьогодні жодна з парламентських фракцій, які входять до коаліції, не оприлюднила свого бачення змін до Конституції ні у вигляді законопроектів, ні у вигляді експертних висновків.

Читайте такожВенеціанська комісія: в України немає альтернативи проведенню реформи Конституції цього рокуКошель підкреслив, що допоки не проведено конституційної реформи не можна говорити про повноцінну судову реформу, реформу прокуратури, про повноцінну адміністративну територіальну реформу, виборчу реформу.

За його словами, другим найбільшим провалом коаліції є “відсутність будь-яких серйозних кроків у реалізації виборчої реформи”.

Він нагадав, що на сьогодні залишається 4 місяці до офіційного старту виборчої кампанії з місцевих виборів: “На сьогодні немає жодного розробленого цілісного законопроекту, який би був спрямований по-перше, на виконання коаліційної угоди, а по-друге, що головніше, - на ліквідацію виборчої політичної корупції під час виборчої кампанії”.

Кошель додав, що якщо в найближчий місяць не буде розроблено відповідний законопроект, і ухвалений, то “ми можемо через місяць, максимум півтора констатувати про те, що повноцінної виборчої реформи не відбудеться, виборча система змінена не буде, відкриті списки запроваджені не будуть”.

За його словами, в такому випадку, виборча реформа може звестися лише до внесення окремих змін до законодавства про місцеві вибори.