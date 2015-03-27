Коломойський не вважає свою відставку боротьбою з олігархами в Україні

Про це сказав в ефірі телеканалу «1+1»., відповідаючи на питання в студії.

Він сказав: «Я не вважаю мою відставку і ті події, які відбулися боротьбою президента України Порошенка з олігархами і деолігархізації суспільства, тому, що не було боротьби пана Порошенка з губернатором Коломойським, а був конфлікт інтересів всередині самого Коломойського».

Відповідаючи на питання хто повинен стати наступною мішенню, Коломойський сказав: «Я не мисливець і ніколи в полюванні не брав участь і полюванням не займаюся. Я не людина, яка вибирає мішень і ні на кого не збираюся нацьковувати. Питання деолігархізації не вирішується помахом шаблі чи сокири. Цей Гордіїв вузол треба розв'язати, а не розрубати».

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За його словами, потрібно переглянути законодавство України, зрозуміти де були помилки, а де були злочини і «тоді ми зможемо ці помилки виправити і знайти правильний шлях».

«Не займайтеся полюванням на відьом або олігархів, як сьогодні модно називати відьом. Їх не існує», - додав він.

При цьому підкреслив: «Коли будуть правильні правила гри, коли буде наведено в цій справі порядок і не буде природних монополій або їх вплив буде обмежений і коли штучно не будуть створюватися монополії, зникнуть олігархи як клас» .

Коломойський сказав, що «ми всі просто звичайні нормальні люди, які опинилися в потрібному місці в потрібний час. Ну не без гріха, звичайно, ну і як ми всі в цьому світі».