Заступник екс-голови Дніпропетровської ОДА заявив, що якийсь час працюватиме з новою командою

Заступник керівника Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник працюватиме в команді нового керівника цієї установи лише на першому етапі його роботи.

Про це Олійник заявив на велелюдному патріотичному мітингу в Дніпропетровську, передає ТСН.

"Я на якийсь час залишаються працювати в адміністрації", - повідомив він.

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Олійник додав, що прийняв це рішення з міркувань оборони і безпеки області.

"Як тільки ми побачимо, що нова влада вже контролює ситуацію і зможемо точно сказати, що люди в безпеці – тоді ми сміливо підемо туди, звідки прийшли", - пообіцяв він.

"Ми зробили свою справу і тепер передамо важелі іншим людям", - наголосив Олійник.