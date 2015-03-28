Заступник екс-голови Дніпропетровської ОДА заявив, що якийсь час працюватиме з новою командою
19:29, 28 березня 2015Політика
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Олійник додав, що прийняв це рішення з міркувань оборони і безпеки області.
Святослав Олійник / Фото УНІАН
Заступник керівника Дніпропетровської облдержадміністрації Святослав Олійник працюватиме в команді нового керівника цієї установи лише на першому етапі його роботи.
Про це Олійник заявив на велелюдному патріотичному мітингу в Дніпропетровську, передає ТСН.
"Я на якийсь час залишаються працювати в адміністрації", - повідомив він.
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Олійник додав, що прийняв це рішення з міркувань оборони і безпеки області.
"Як тільки ми побачимо, що нова влада вже контролює ситуацію і зможемо точно сказати, що люди в безпеці – тоді ми сміливо підемо туди, звідки прийшли", - пообіцяв він.
"Ми зробили свою справу і тепер передамо важелі іншим людям", - наголосив Олійник.
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