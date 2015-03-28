Геращенко: Якби в березні не встояв Дніпропетровськ, то інші регіони сходу попадали, як доміно

До учасників патріотичного мітингу за єдність України у Дніпропетровську зі сцени звернулися народний депутат Антон Геращенко, передає ТСН.

Політики відзначили величезний вклад екс-керівника Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, його команди та всіх мешканців міста у справу збереження цілісності України у кризовий момент рік тому.

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"Якби в березні не встояв Дніпропетровськ, то й інші регіони півдня та сходу попадали б, як кісточки доміно", - заявив Геращенко.

Він додав, що саме на такий ефект сподівався російський президент Володимир Путін, однак на заваді цим намірам став Коломойський і Дніпропетровськ.

"Якби не та рішучість, виявлена у Дніпропетровську, ми могли б втратити Україну", - визнав Геращенко.