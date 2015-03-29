Парубій розповів про не донесені до суспільства арешти корупціонерів

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій в ефірі 5 каналу.

"Можливо від того, що воно не було зроблено так публічно, воно не було донесене до суспільства", - пояснив він, чому про це невідомо загалу, навівши приклад генералів, звинувачених у продажу сухпайків.

Читайте такожБоротьба з корупцією в Україні має розпочатися з силовиків, вважає Турчинов"Можу сказати зі своєї сфери діяльності, коли американці передали нам сухпайки для української армії, через кілька тижнів вони з’явилися в інтернеті на продаж. Кілька генералів були арештовані і засуджені за корупційні дії", - повідомив Парубій.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу ICTV розповів про боротьбу з корупцією і заявив, що для підозрюваних у хабарництві потрібно виключити звільнення під заставу.