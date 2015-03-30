Суд продовжив термін утримання під вартою Штепи до 28 травня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Червонозаводський суд Харкова.

Суддя, розглянувши клопотання Штепи про зміну їй запобіжного заходу домашнім арештом або особистим зобов'язанням, відхилив його.

Суддя зазначив, що для обвинуваченого за статтею 110 КК може бути застосований запобіжний захід лише у вигляді утримання під вартою.

Також він зазначив, що захист підсудної не надав нових доказів, які давали б підставу задовольнити клопотання Штепи.

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"Клопотання Штепи Нелі Ігорівни відхилити. Продовжити запобіжний захід до 28.05.2015 року включно", - сказав головуючий суддя Денис Чудовський.

Також суд через відсутність свідків і необхідність їх виклику до суду оголосив у засіданні перерву до 14.00 7 квітня.

Довідка УНІАН. Колишній мер Слов'янська Донецької області Штепа була затримана у липні 2014 року за підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мера обвинувачують у закликах до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендума про відділенні Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій.

31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт до Червонозаводського райсуду Харкова.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-мер Слов'янська Штепа заявила, що має документи про осіб, які фінансували бойовиків.