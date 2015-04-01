Обшук у будинку заступника голови Меджлісу завершився

За словами самого Ільмі Умерова, під час обшуку слідчі нічого не знайшли і не вилучили, склали протокол і залишили будівлю, передає Крим.Реалії.

Він підтвердив, що обшук і допит, який передував йому, здійснювався у справі «26 лютого».

«Нічого не знайшли протокол склали і поїхали. Вибачилися за незручність. Щодо 26 лютого порушено кримінальну справу, у рамках якої Ахтему Чийгозу пред'явили обвинувачення в організації масових заворушень. Я вже другий раз на допиті. Давав свідчення на користь Ахтема Чийгоза, тому що він весь час когось заспокоював, когось відсував», – розповів Ільмі Умеров.

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Раніше повідомлялося, що заступника голови Меджлісу Умерова слідчі викликали на допит, щоб поставити декілька «уточнюючих питань» у «справі 26 лютого». Відразу після закінчення допиту силовики вирішили провести обшук у будинку Умерова у Бахчисараї.

Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня у рамках кримінальної справи «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого 2015 року, потім його продовжили до 19 травня.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом відбувся мітинг, на який зібралися кілька тисяч прихильників кримськотатарського Меджлісу і «Русского единства». Організаторами заходу виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров та лідер «Русского единства» Сергій Аксьонов.