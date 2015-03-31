В анексованому Криму припинила мовлення радіостанція «Лидер» холдингу ATR

Ведуча Світлана Разіна у прямому ефірі подякувала радіослухачам за увагу, після чого мовлення в FM-діапазоні було відключене, передає Крим.Реалії.

На даний час на хвилі 106.6 - тиша.

Як повідомлялося, 31 березня близько сотні кримських татар прийшли на телеканал ATR у Сімферополі, щоб підтримати національний телеканал, де проходить день відкритих дверей.

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З 1 квітня ATR може припинити мовлення. Це відбудеться в тому випадку, якщо телеканалу не вдасться до кінця поточного місяця зареєструватися як ЗМІ згідно з російським законодавством.

Телекомпанія кілька разів подавала документи у Роскомнагляд, але їх повертали назад з різних причин. Аналогічні труднощі відчувають інші ЗМІ, що входять до медіахолдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» та «Лидер», а також інтернет-видання «15 минут».

Раніше у Меджлісі заявили, що відмова у реєстрації каналу ATR порушує Декларацію ООН про права корінних народів.