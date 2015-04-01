Справу винних у ДТП у Костянтинівці передано до суду

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

В повідомленні зазначається, що слідчими управління військової прокуратури в зоні АТО за 15 днів з моменту трагедії закінчено розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у м.Костянтинівці 16 березня цього року. При цьому сказано, що «зібранні беззаперечні докази провини двох військовослужбовців, яких притягнуто до кримінальної відповідальності».

«Зокрема установлено, що 16.03.2015 військовослужбовець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння недбало поставився до виконання своїх службових обов’язків та в порушення вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України не організував належним чином одержання та експлуатацію військового багатофункціонального тягача, а також незаконно доручив керування ним своєму підлеглому – іншому військовослужбовцю. При цьому вказаний керівник достеменно знав, що підлеглий також перебуває в стані алкогольного сп’яніння і не має права керувати військовою технікою», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВійськовий прокурор: винуватці ДТП у Костянтинівці були п'яні, їм загрожує до 10 років ув'язненняКрім того сказано, що «військовослужбовець, рухаючись по проспекту Ломоносова у м. Костянтинівка Донецької області, порушив вимоги Правил дорожнього руху, не впорався з керуванням тягача, з’їхав із автомобільної дороги на узбіччя та біля знака “Пішохідний перехід” здійснив наїзд на пішоходів, внаслідок чого загинула малолітня дитина та отримала тілесні ушкодження жінка».

Військовослужбовцю, що допустив недбалість, оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.425 КК України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, максимальний термін покарання - сім років позбавлення волі), а його підлеглому – за ч. 1 ст.415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин, максимальний термін - п'ять років позбавлення волі) та їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Крім того, під час слідства Міністерство оборони України у повному обсязі відшкодувало заявлений родичами загиблої дівчинки позов.

Сьогодні, 01.04.2015 обвинувальний акт стосовно військовослужбовців передано до суду для розгляду по суті.

Заступник Генерального прокурора України – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що вказана подія набула негативного суспільного резонансу, який призвів до значного підриву авторитету та престижу Збройних Сил України, як військового формування, на яке покладена оборона України, захист її суверенітету та територіальної цілісності і недоторканості, а також у створенні обстановки та умов, що ускладнили забезпечення постійної бойової готовності військового підрозділу внаслідок втрати спеціальної машини.

Також він додав, що Головна військова прокуратура висловлює співчуття родині загиблої дитини.