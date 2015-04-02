Порошенко представив нового голову Тернопільської ОДА Барну

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні під час зустрічі президента з активом області в сесійній залі Тернопільської облради.

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"Степан Барна не потребує представлення, добре знаю його з бурхливих часів Помаранчевої революції. Це людина з якісною освітою, справжній патріот, готовий працювати в моєму режимі - 24 години на добу ", - сказав Петро Порошенко.

При цьому додав, що часу на "розкачку" новому голові ОДА він не дасть. "Вже з завтрашнього дня я буду жорстко питати з вас так ніби ви вже давно очолюєте область", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2014 року Петро Порошенко указом задовольнив заяву "свободівця" Олега Сиротюка та звільнив його з посади голови Тернопільської ОДА.

Довідка УНІАН. Степан Барна народився 9 жовтня 1979 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. У 2001 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. Гнатюка, історичний факультет. У 2004 році закінчив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України з відривом від виробництва - аспірантура.