Порошенко представив нового голову Тернопільської ОДА Барну
Президент Петро Порошенко представив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА) Степана Барну.
Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося сьогодні під час зустрічі президента з активом області в сесійній залі Тернопільської облради.
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"Степан Барна не потребує представлення, добре знаю його з бурхливих часів Помаранчевої революції. Це людина з якісною освітою, справжній патріот, готовий працювати в моєму режимі - 24 години на добу ", - сказав Петро Порошенко.
При цьому додав, що часу на "розкачку" новому голові ОДА він не дасть. "Вже з завтрашнього дня я буду жорстко питати з вас так ніби ви вже давно очолюєте область", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2014 року Петро Порошенко указом задовольнив заяву "свободівця" Олега Сиротюка та звільнив його з посади голови Тернопільської ОДА.
Довідка УНІАН. Степан Барна народився 9 жовтня 1979 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. У 2001 році закінчив Тернопільський державний педагогічний університет ім. Гнатюка, історичний факультет. У 2004 році закінчив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України з відривом від виробництва - аспірантура.