США згодні посилити санкції проти Росії, якщо ЄС дасть на це добро - конгресмен

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сьогодні в Києві сказав член Палати представників Конгресу США від штату Техас (Республіканська партія), голова Комітету зі збройних сил Вільям “Мак” Торнберрі.

"Безумовно, ведеться подальша розмова про посилення санкцій проти Росії, але для того, щоб ці санкції були ефективними, необхідно це робити разом з Європою", - сказав Торнберрі, акцентуючу на тому, що при запровадженні подальших санкцій проти РФ дії у цьому напрямку повинні бути погоджені з Європейським Союзом.

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Також він зазначив, що якщо будуть продовжуватися факти порушення Мінських домовленностей, то санкції, швидше за все, будуть посилені.