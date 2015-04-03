Тимошенко задекларувала майже 600 тисяч гривень доходів за 2014 рік

Про це йдеться у її декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік, оприлюдненій на сайті парламенту.

Зазначається, що 106 тис. 962 грн – це зарплата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, а ще 485 тис. 971 грн - інші види доходів.

Відповідну інформацію про членів родини не вказано.

Читайте такожАзаров розповів, як Тимошенко хотіла "повністю знищити керівництво країни" ще у 2004 році

У відомостях про майно Тимошенко, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, і витрати на придбання такого майна або користування ним, вказується житловий будинок площею 588 кв. м. Зазначається, що сума витрат на оренду чи на інше право користування становить 200 тис. грн.

У власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї Тимошенко - будинок площею 588 кв. м.

Тимошенко не вказала транспортних засобів, які належали б їй. Проте в декларації зазначається, що у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів її сім'ї є ГАЗ-14 "Чайка", 4250 куб. см, 1983 року випуску, а також Mercedes Benz GL-350 cdi, 2987 куб. см, 2014 року випуску.

Вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності Тимошенко, а також витрати на придбання таких активів - 485 тис. 971 грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Раді розглянуть питання про арешт судді, який засудив Тимошенко до ув'язнення.