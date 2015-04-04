Наступного тижня Раді запропонують накласти заборону на комуністичну ідеологію
22:34, 04 квітня 2015Політика
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Верховна Рада планує до 9-го травня ухвалити пакет законопроектів стосовно заборони в Україні комуністичної ідеології.
Парламент найближчим часом прийме пакет з декомунізації / obozrevatel.com
Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
"Парламент найближчим часом, до 9 травня, прийме пакет з декомунізації. Це те, що ми повинні були зробити 20 років тому. Але саме цей парламент, я переконаний, має політичну волю і достатню кількість голосів, щоб поставити крапку один раз і назавжди в тому комуністичному шлейфі, який Україна тягнула за собою 20 років", - зазначив політик.
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Нагадаємо, раніше Петренко повідомив, що Конституційний суд України погодиться скасувати депутатську недоторканність і таке рішення не суперечить позиції Феміди.
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