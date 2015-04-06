Бойовики порушували режим тиші, але не обстріляли жодного населеного пункту - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з повідомленням, переважна більшість порушень - хаотичні обстріли позицій українських військ зі стрілецької зброї.

Однак поблизу населених пунктів Широкине, Ленінське та Піски українські опорні пункти були тричі обстріляні з мінометів калібру 120 мм.

Читайте такожЗа добу поранені двоє військових, загиблих немаєКрім того, південніше селища Сокольники на Луганщині бойовики відкрили вогонь по опорному пункту військ АТО із зенітної установки ЗУ 23-2. На лінії розмежування найбільше обстрілів зафіксовано в районі населеного пункту Піски.

В районі Маріуполя бандформування 7 разів провели повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Обстрілів населених пунктів не зафіксовано.

"Незважаючи на намагання бандформувань своїми діями зірвати Мінські домовленості, українські військовослужбовці продовжують стійко обороняти наші позиції та не піддаються на провокації злочинців", - підсумовується в повідомленні.