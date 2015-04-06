Новим губернатором Запорізької області призначений Самардак

У Запоріжжі активу регіону представили нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Григорія Самардака.

Як передає кореспондент УНІАН, представив Самардака перший заступник глави Адміністрації Віталій Ковальчук.

Раніше планувалося, що нового керівника області представить президент України Петро Порошенко, однак його робоча поїздка до Запорізької області в останній момент була скасована.

Як повідомляв УНІАН, Григорій Самардак керував Запорізькою областю як в.о. голови ОДА упродовж майже чотирьох місяців (у період після звільнення екс-голови ЗОДА Валерія Баранова 29 жовтня 2014 р. до призначення на посаду голови ЗОДА Валентина Резниченка 20 лютого 2015 р.). Останнім часом обіймав посаду першого заступника голови Запорізької ОДА.

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Екс-голова Запорізької ОДА Резниченко після задоволення президентом прохання Ігоря Коломойського про відставку з губернаторської посади, 26 березня був призначений в.о. голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.