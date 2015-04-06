У Росії наполягають, що ніколи не сумнівалися в приналежності Донбасу Україні

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, повідомляє ТАСС.

"Позиція Росії така, що східна частина України - це частина України на відміну від Криму, який опинився у складі України внаслідок історичного казусу", - зазначив глава думського комітету.

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Він додав, що сьогодні "ніхто не ставить під сумнів, що це (схід України) українська територія", і всім абсолютно зрозуміло, що Росія не претендує на неї.

При цьому, на думку Пушкова, Росія повинна "забезпечити інтереси російського населення в цьому регіоні". Зокрема, за його словами, мова йде про особливий статус цієї території і безумовне право на використання російської мови.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що конституційна реформа, включаючи закріплення в ній особливого статусу Донбасу, повинна здійснюватися за узгодженням і з відома лідерів бойовиків окупованих Луганська і Донецька.