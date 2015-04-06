Лавров заявляє, що конституційну реформу в Україні треба узгодити з "Луганськом і Донецьком"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про те, що Україна залишиться унітарною країною з однією, українською державною мовою.

"У Мінських домовленостях йдеться про те, що конституційна реформа, включаючи закріплення в ній особливого статусу Донбасу, повинна здійснюватися за погодженням і за згодою Луганська і Донецька", - стверджує Лавров.

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За його словами, за цим "нормандський формат" зобов'язався стежити, щоб все відбувалося в контексті Мінських угод.

"Там не сказано про унітарність, українську мову (як єдину державна - УНІАН), там є перелік питань, закріплених у документі, схваленому главами держав, який повинен обов'язково фігурувати в конституційній реформі - узгодженість з Донецьком і Луганськом", - сказав Лавров.

Він зауважив, що в цьому Мінському документі є питання мови, фінансової та економічної децентралізації, виборчих повноважень, питання "особливих зв'язків цих територій" з РФ.

"Звичайно, "нормандська четвірка буде моніторити, як саме цей документ виконується. У нас серйозну заклопотаність викликає та обставина, що закон про особливий статус був прийнятий не відповідно до зобов'язань, які Україна взяла на себе в Мінську, а в прямій суперечності до цих зобов'язань", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Порошенко заявив, що Україна залишиться унітарною державою, і таку модель держави підтримують майже 90% громадян.

"Децентралізація не має нічого спільного з федералізацією. Україна була, є і, я переконаний, залишатиметься унітарною державою. І не тому, що ми з вами тут, зверху, так вирішимо, а тому, що ми регулярно вивчаємо громадську думку. І можу вас запевнити, що за останній рік підтримка суспільством унітарної моделі управління державою є дуже потужною, і на сьогодні наближається до 90%", - сказав Порошенко.