У Порошенка підтвердили, що син президента потрапив в аварію

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам прес-секретар голови фракції Лариса Сарган підтвердила, що дійсно народний депутат від «БПП» Олексій Порошенко сьогодні потрапив в аварію: зіштовхнулась машина, в якій він їхав, та машина полку “Азов”.

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За словами Сарган, винуватцями аварії були саме представники “Азову”, тому зараз вирішується питання, що гроші, які мають бути компенсовані Порошенку як такому, що постраждав в аварії, будуть перераховані на потреби АТО.

Вона зазначила, що буде відповідна заява від прес-служби фракції.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, ДТП сталося сьогодні близько 14.00 на Майдані Незалежності у Києві на розі Хрещатика та Михайлівської. Інспектор ДАІ, який перебував біля місця зіткнення BMW під керуванням сина Порошенка з автомобілем “Міцубісі”, який належить полку “Азов”, запитав, чи потрібна якась допомога, але обидва учасники ДТП від допомоги відмовились, оскільки пошкодження транспортних засобів було незначним. Після цього водії за домовленістю поїхали, за їхніми словами, до станції техобслуговування, щоб оцінити завдану шкоду.