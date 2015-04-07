Японія відмовилася постачати зброю Україні

Про це він заявив в ході зустрічі з журналістами у своїй резиденції в Києві, повідомляє LB.ua.

За його словами, Японія може експортувати зброю тільки в тому випадку, якщо це відповідає дуже чітким критеріям. Зокрема, уточнив посол, японська політика щодо експорту озброєнь спрямована виключно на збільшення оборонних можливостей будь-якої країни.

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Крім того, Шигекі Сумі висловив занепокоєння з приводу заяви президента РФ Володимира Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї в разі загострення ситуації при анексії Криму в 2014 році.

Він нагадав, що, згідно з Будапештським меморандумом, США, Великобританія і Росія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у відповідь на підписання Києвом договору про нерозповсюдження ядерної зброї.