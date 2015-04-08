Порошенко не виключає, що наступного тижня призначить голову Антикорупційного бюро
Президент України Петро Порошенко заявляє, що призначення голови Національного антикорупційного бюро можливе на наступному тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.
"Сьогодні ми маємо візит нашого великого друга, пана Коморовського, завтра відбудуться відповідні оформлення, оскільки до нас ще не надходили рішення комісії, у п'ятницю у мене буде візит в регіони, але у відведений законом термін - на наступному тижні, я думаю, що необхідні рішення будуть прийняті", - сказав Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро направила президенту України кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколи Сірого на посаду директора бюро.