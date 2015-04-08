Порошенко не виключає, що наступного тижня призначить голову Антикорупційного бюро

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським сьогодні у Києві.

"Сьогодні ми маємо візит нашого великого друга, пана Коморовського, завтра відбудуться відповідні оформлення, оскільки до нас ще не надходили рішення комісії, у п'ятницю у мене буде візит в регіони, але у відведений законом термін - на наступному тижні, я думаю, що необхідні рішення будуть прийняті", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро направила президенту України кандидатури адвокатів Артема Ситника та Миколи Сірого на посаду директора бюро.