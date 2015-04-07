Порошенку запропонували вибрати главу Антикорупційного бюро з двох адвокатів

Як передає кореспондент УНІАН, за кожного кандидата члени конкурсної комісії голосували окремо, щоб, відповідно до закону, визначити, хто з тих кандидатів, які пройшли спеціальну та люстраційну перевірки, за професійними якостями більше відповідає вимогам конкурсу.

Серед трьох кандидатів народний депутат від партії “Блок Петра Порошенка” Віктор Чумак отримав лише три голоси підтримки і таким чином не міг продовжувати участь у конкурсі. Під час цього голосування Ситник та Сірий отримали 7 та 5 голосів відповідно, після чого голова конкурсної комісії Рефат Чубаров поставив на голосування обидві кандидатури разом для направлення їх президенту.

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“Хто за те, щоб спрямувати кандидатуру Ситника Артема Сергійовича і кандидатуру Сірого Миколи Івановича для відбору президентом України на посаду директора Національного антикорупційного бюро?”, - запропонував Чубаров.

У підсумку “за” проголосували вісім членів комісії з дев’яти.

Не голосував член комісії, відомий правозахисник, в радянські часи – учасник правозахисних рухів, член Української Гельсінської групи Йосиф Зісельс.

Після голосування Зісельс нагадав, що "за регламентом це рішення оформлюється протоколом, під яким підписуються всі члени комісії, включаючи особливу думку, якщо в них (вона) є, і це проходить - передача (протоколу) - у присутності президента".

У свою чергу Чубаров оголосив перерву у засіданні на одну годину, щоб підготувати протокол, аби члени комісії поставили підписи під ним.