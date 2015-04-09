Харківська облрада визнала Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, голосування за це питання, яке розглядалося першим на позачерговій сесії, відбулося без обговорення.

Один із депутатів облради просив надати йому час для виступу, однак його прохання до уваги взято не було.

За визнання Росії країною-агресором проголосували 99 депутатів, проти — 3.

Всього у Харківській обласній раді 136 депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення. Більшість місцевих рад України прийняли рішення про підтримку заяви ВРУ.

25 лютого та 5 березня депутати Харківської міської ради не змогли включити до порядку денного сесії питання про визнання Російської Федерації державою-агресором через недостатню кількість голосів.