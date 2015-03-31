Херсонська міська рада визнала Росію державою-агресором

У сесійній залі не було й таких, які натиснули б на пульті для голосування кнопку "утримався", передає радіо "Свобода".

Читайте такожІвано-Франківська облрада визнала Росію агресором

Не брали участь у голосуванні 5 депутатів, з яких 3 - представники Комуністичної партії, один - від Партії регіонів, один - позафракційний.

Серед тих, хто підтримав звернення про визнання Росії державою-агресором були один представник Компартії і 5 - Партії регіонів.

Внести це питання до порядку денного сьогоднішньої сесії і таким чином підтримати відповідні рішення Верховної Ради міськраді запропонувала Громадська рада при міському голові.

На сесії також були присутні представники громадськості.