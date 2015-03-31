Херсонська міська рада визнала Росію державою-агресором
16:10, 31 березня 2015Політика
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Херсонська міська рада визнала Росію державою-агресором. За це рішення проголосували 39 депутатів, проти - жодного.
Депутати Херсонської міськради визнали РФ агресором / radiosvoboda.org
У сесійній залі не було й таких, які натиснули б на пульті для голосування кнопку "утримався", передає радіо "Свобода".
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Не брали участь у голосуванні 5 депутатів, з яких 3 - представники Комуністичної партії, один - від Партії регіонів, один - позафракційний.
Серед тих, хто підтримав звернення про визнання Росії державою-агресором були один представник Компартії і 5 - Партії регіонів.
Внести це питання до порядку денного сьогоднішньої сесії і таким чином підтримати відповідні рішення Верховної Ради міськраді запропонувала Громадська рада при міському голові.
На сесії також були присутні представники громадськості.
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