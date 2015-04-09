Рада закрила вечірнє засідання через недостатню кількість депутатів у сесійній залі

Як передає кореспондент УНІАН, під час голосування за законопроект щодо внесення змін до закону "Про карантин рослин" стало зрозуміло, що не вистачає необхідних 226 голосів для ухвалення рішень.

Тоді головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Андрій Парубій запропонував "сигнальне голосування", аби з'ясувати, яка кількість депутатів перебуває в сесійній залі.

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При такому голосуванні на табло висвітилося цифра "198" народних депутатів, а для результативного рішення необхідно мінімум 226 голосів.

Після цього Парубій закрив засідання ВР і нагадав, що завтра засідання розпочнеться о 10.00.