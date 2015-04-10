Найстійкіші депутати, які прийшли сьогодні на засідання, розійшлися на тижневий відпочинок
Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент не розглянув жодного проекту постанови чи законопроекту, оскільки у сесійній залі не було необхідних як мінімум 226 нароних депутатів для ухвалення рішень. ВР лише підтримала створення робочої групи щодо перевірки можливих фактів корупції в діяльності уряду та щодо обгрунтованості тарифів.
Також сьогодні було проведено Годину запитань до уряду з питань формування тарифів на енергоносії для населення та заслухано відповідну інформацію Національної комісії регулювання електроенергетики.
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Парубій нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах, а найближче засідання відбудеться у вівторок, 21 квітня.