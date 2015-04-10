Найстійкіші депутати, які прийшли сьогодні на засідання, розійшлися на тижневий відпочинок

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент не розглянув жодного проекту постанови чи законопроекту, оскільки у сесійній залі не було необхідних як мінімум 226 нароних депутатів для ухвалення рішень. ВР лише підтримала створення робочої групи щодо перевірки можливих фактів корупції в діяльності уряду та щодо обгрунтованості тарифів.

Також сьогодні було проведено Годину запитань до уряду з питань формування тарифів на енергоносії для населення та заслухано відповідну інформацію Національної комісії регулювання електроенергетики.

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Парубій нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах, а найближче засідання відбудеться у вівторок, 21 квітня.