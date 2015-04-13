У МЗС обстріли на Донбасі назвали "військовою декорацією" до переговорів у Берліні

Про це на своїй сторінці в Twitter написав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Обстріли на Донбасі - це створені терористами і Росією військові декорації до чергового акту політичної драми, який сьогодні зіграють в Берліні", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, в Берліні відбудеться зустріч керівників МЗС країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції і Росії, які повинні обговорити ситуацію на Донбасі і виконання Мінських угод про припинення вогню.