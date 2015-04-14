Нарощування Росією військ в Криму несе загрозу для країн Чорноморського регіону – дипломат

Таку думку у вівторок в Брюсселі під час зустрічі з європейськими дипломатами висловив представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв, передає власний кореспондент УНІАН.

Єлісєєв констатував, що після незаконної анексії Росією Криму на півострові спостерігається нарощування російської військової присутності, а саме проводиться модернізація Чорноморського флоту та інфраструктури, включаючи ядерні можливості. "Анексувавши Крим, Росія отримала можливості проектувати свою військову силу ще далі. Це є реальною загрозою для держав регіону, включаючи Туреччину та Румунію. ЄС та держави-члени повинні детально розробити відповідь на цей виклик", - сказав Єлісєєв.

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Крім того, український дипломат поінформував, що Росія продовжує надавати терористам озброєння, нелегально переправила в Україну більш як 500 танків, 500 систем артилерії, 300 ракетних систем, сконцентрувала значну кількість військових та обладнання в регіоні Росії поблизу українського кордону на сході та в Криму.

"Лідери терористів заявляють про наміри захопити решту територій Луганської та Донецької областей. Очевидно, що вони готуються не до політичного діалогу. Це тривожний дзвінок для всіх нас", - висловив занепокоєння посол.

Єлісєєв також зазначив, що не так давно "ОБСЄ визнала недостатність власних ресурсів та визнала, що додаткова міжнародна присутність на місцях зробила б внесок у мирний процес". "Ми очікуємо, що ЄС належним чином вивчить цю ідею і найближчим часом надішле в Україну оціночну місію", - висловив сподівання український дипломат.