Росія перекине в Крим літаки-ракетоносці Ту-22М3 - ЗМІ

"У ході проведеної раптової перевірки бойової готовності Збройних сил в Крим будуть перекинуті стратегічні ракетоносці Ту-22М3", - повідомило РИА Новости у вівторок джерело в Міноборони Росії.

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У понеділок у Збройних силах Росії почалася позапланова перевірка боєготовності - на цей раз основний акцент зроблено на відпрацюванні дій в Арктиці.

Задіюються сили Північного флоту, Західного військового округу і ВДВ - більше 38 тисяч військовослужбовців, тисячі наземної бойової техніки, десятки надводних кораблів, підводних човнів, літаків і вертольотів. Перевірка триватиме з 16 по 21 березня.