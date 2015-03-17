Росія перекине в Крим літаки-ракетоносці Ту-22М3 - ЗМІ
12:42, 17 березня 2015Світ
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Російські стратегічні ракетоносці Ту-22М3 будуть перекинуті в Крим в ході раптової перевірки боєготовності ЗС РФ.
Літак Ту-22М3 / airforce.ru
"У ході проведеної раптової перевірки бойової готовності Збройних сил в Крим будуть перекинуті стратегічні ракетоносці Ту-22М3", - повідомило РИА Новости у вівторок джерело в Міноборони Росії.
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У понеділок у Збройних силах Росії почалася позапланова перевірка боєготовності - на цей раз основний акцент зроблено на відпрацюванні дій в Арктиці.
Задіюються сили Північного флоту, Західного військового округу і ВДВ - більше 38 тисяч військовослужбовців, тисячі наземної бойової техніки, десятки надводних кораблів, підводних човнів, літаків і вертольотів. Перевірка триватиме з 16 по 21 березня.
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