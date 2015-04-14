Екс-регіонал Звягільський заробив за минулий рік понад 12 мільйонів гривень

Про це йдеться в його декларації за 2014 рік, опублікованій на сайті парламенту.

Зокрема, він отримав 164 976 гривень заробітної плати, 12 352 181 гривню - дивідендів і відсотків, 217 445 гривень склали інші види доходів.

Ще 1 450 118 гривень доходу депутат отримав від відчуження майна, при цьому в 2013 році він отримав за договором дарування квартиру площею 326 кв. м вартістю 1 707 325 гривень і гараж площею 45,1 кв. м вартістю 329 920 гривень.

Депутат витратив 6874 гривні на оренду будинку площею 79,7 кв. м. Він володіє автомобілями Lexus 2663 LX 570 і BMW 760 LI (2008 і 2012 року випуску відповідно). Окрім того, номінальна вартість цінних паперів, якими він володіє, становить 180 390 гривень.

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Сім'я Звягільського задекларувала 14 103 гривні доходів в 2014 році.

Вони володіють земельною ділянкою площею 1,5 тис. кв. м і автомобілем Lexus Ls 600h 2010 року випуску (в 2013 році машина задекларована була).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний прокурор України Віктор Шокін за минулий рік заробив 950,786 тис. грн. Також Шокін має дві земельні ділянки площею 0,475 га та 0,0801 га, квартиру площею 139,2 кв. м, садовий (дачний) будинок площею 172,5 кв м і гараж 18 кв м.