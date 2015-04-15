Суд заочно заарештував екс-голову МОЗ Раїсу Богатирьову

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту екс-міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, яка оголошена в міжнародний розшук. Про це повідомили у Генпрокуратурі у відповідь на запит Тиждень.ua.

Генпрокуратура продовжує розслідування кримінального провадження від 11 червня 2014 року, в якому Богатирьова є підозрюваною за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розкрадання в особливо великих розмірах).

У прокуратурі повідомили, що на час розслідування наклали арешт на грошові кошти підозрюваної у розмірі $100 тис. та 300 тис. грн.

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Водночас, про арешт квартир та іншого майна Богатирьової та її родини у відповіді не йдеться. Як відомо, у жовтні прес-служба прокуратури оприлюднила інформацію про судовий арешт трьох квартир у Києві, апартаментів у Ялті та трьох будинків у селі Підгірці Обухівського району Київської області, які нібито належать екс-міністру та її чоловікові.

У прокуратурі повідомили, що 20 березня 2015 року Печерський райсуд заочно обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла «за попередньою змовою з групою осіб». З 9 січня 2015 року екс-міністр перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.