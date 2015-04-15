Наливайченко: учорашню "акцію протесту" під посольством США профінансував Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні під час засідання парламентського Комітету з питань протидії та запобігання корупції.

Читайте такожВ Одесі інсценують масові заворушення за участю водіїв приватних автомобілів - МВСЗа його словами, так звана “акція протесту”, що була організована більше для картинки для російського телебачення, проплачена через “сотників-десятників від колишнього прем'єр-міністра через його поплічників”.