Наливайченко: учорашню "акцію протесту" під посольством США профінансував Азаров

13:55, 15 квітня 2015
Політика
0 0

Вчорашня замовна акція біля Посольства США була профінансована екс-прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Азаров фінансує протестні акції в Києві - СБУ/ скріншот сайт Інтерпол

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні під час засідання парламентського Комітету з питань протидії та запобігання корупції.

Читайте такожВ Одесі інсценують масові заворушення за участю водіїв приватних автомобілів - МВСЗа його словами, так звана “акція протесту”, що була організована більше для картинки для російського телебачення, проплачена через “сотників-десятників від колишнього прем'єр-міністра через його поплічників”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter