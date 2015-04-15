СБУ хоче вилучити у Конституційного суду документи, які доводять узурпацію влади Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк сьогодні у коментарі журналістам.

Він уточнив, що це подання щодо формування коаліції, щодо змін до Конституції та щодо урізання повноважень Верховного суду.

Вовк також відзначив, що допити суддів КС у справі щодо узурпації влади поки що не проводилися.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в СБУ поінформували про відкриття кримінального провадження проти Януковича та суддів Конституційного суду за узурпацію влади шляхом нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році.

«СБУ відкрила кримінальне провадження проти екс-президента України та суддів Конституційного суду за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем)», - сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

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Пізніше в СБУ додали, що в справі фігурують і екс-депутати, які вносили подання в КС.

Довідка УНІАН. 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України" №2222-IV", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

Водночас восени 2010 року Конституційний cуд визнав цей закон нелегітимний і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Таким чином, форма правління в Україні перетворилася з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську.