Провадження відкрито щодо сімох суддів Конституційного суду - член громадської ради при Мінюсті

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив член Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Сергій Іванов.

"У провадженні Генпрокуратури перебувають справи, порушені за ознаками злочинів, передбачених статтями 109, 110, 255 КК. Остаточного процесуального рішення за ними ще немає. Але є всі підстави, щоб притягнути сімох суддів КСУ до відповідальності, позбавити їх статусу судді, оскільки вони легітимізували узурпацію влади", - сказав Іванов.

Читайте такожСБУ підтвердила провадження проти Януковича та суддів Конституційного судуТакож він висловив переконання, що ці семеро суддів не мають ні законного, ні морального права розглядати як справу щодо конституційності закону про очищення влади, так і будь-які інші справи в КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України" №2222-IV", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління.

Водночас восени 2010 року Конституційний cуд визнав цей закон нелегітимний і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Сьогодні, 9 квітня, в СБУ повідомили про відкриття кримінальне провадження проти Януковича та суддів КС щодо зловживання службовим становищем.

В СБУ уточнили, що «кримінальна справа стосується узурпації влади, зокрема щодо нелегітимного внесення змін до Конституції у 2010 році».