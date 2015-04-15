Калашников називав Євромайдан зборищем тарганів і наркоманів (відео)

Екс-нардеп від ПР Олег Калашников, якого сьогодні вбили біля власного будинку у Києві, рік тому називав майданівців тарганами і маргіналами.

"Обкачані наркотиками в істеричному звіриному оскалі рвуться до державних установ. Нехай пищать ці нещасні таргани, а наша задача з вами - йти вперед", - розповідав Калашников зі сцени "Антимайдану". Читайте такожУ СБУ не бачать зв'язку між хвилею самогубств екс-регіоналів Як повідомляв УНІАН, екс-нардепа Олега Калашникова вбили сьогодні біля власного будинку.

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