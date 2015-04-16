Геращенко про вбивство Бузини: Це відстріл свідків по справі Антимайдану
14:59, 16 квітня 2015Політика
3735 0
Радник глави МВС Антон Геращенко заявляє, що вбивство Бузини і Калашникова - це "відстріл" свідків у справі Антимайдану.
Олесь Бузина / Медіаняня
"Схоже, що відстріл свідків у справі Антимайдану триває", - написав Геращенко у своєму Фейсбуці.
Читайте такожВбито журналіста Олеся Бузину
"Всім, хто мав стосунок до організації і фінансування Антимайдану або інших протиправних дій проти Майдану і відчуває загрозу життю, прохання звертатися в правоохоронні органи, щоб не піти шляхом Калашникова і Бузини", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, вбивство журналіста Олеся Бузини було скоєно близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де він проживав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter