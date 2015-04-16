На пошук вбивць Бузини кинули всю київську міліцію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС з посиланням на начальника міліції Києва Олександра Терещука.

Також, за його словами, відеокамери, встановлені на будинку, біля якого скоєно вбивство, зафіксували рух синього автомобіля марки «Форд».

За тривогою піднято гарнізон міліції Києва. Введено в дію оперативний план із затримання злочинців «Сирена», зазначив Терещук.

«За даними попереднього огляду тіла встановлено, що потерпілому стріляли в голову і груди. Точна кількість пострілів встановлюється», - йдеться в повідомленні прес-служби. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення та затримання зловмисників.

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Створено спеціальну робочу групу зі слідчих міліції та прокуратури. Її роботу координує виконувач обов’язків глави МВС України Василь Паскал.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління міліції Києва відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.20 в Києві в районі вул. Дегтярівської двоє невідомих у масках застрелили журналіста Бузину.