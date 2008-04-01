Офіційна церемонія зустрічі Президентів України і США (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, Джордж Буш прилетів в Україну ввечері 31 березня. Вранці 1 квітня відбулася офіційна церемонія зустрічі лідерів України та США Віктора ЮЩЕНКА і Джорджа БУША.

Під час виконання гімну пролунав так званий салют націй, який складається з 21 артилерійського залпу.

У церемонії зустрічі з української сторони взяли участь секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ та інші офіційні особи.

Фото Сергія Світлицького, Миколи Лазаренка/ УНІАН