Ющенко має надію, що в Україні з’явиться справжня комуністична партія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що в Україні нарешті з’явиться справжня українська комуністична партія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом США Джорджем БУШЕМ.

В.ЮЩЕНКО назвав цілком природнім те, що в Україні існують політичні сили, які не поділяють євроатлантичних прагнень держави.

«Мені здається цілком природнім, що декілька сотень людей під червоними прапорами є на Майдані. Це знаково. Під цими прапорами творилися українські репресії, під цими прапорами від страждань і тоталітаризму загинули не один, не п’ять і не вісім мільйонів українців. Я сподіваюсь, що колись і в Україні з’явиться українська комуністична партія, яка буде стояти під знаменами нації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що «в Україні ще потрібні послуги Моїсея», «щоб ще 40 років поводити по пустелі тих людей, які забули національні інтереси і продовжують жити вчорашнім днем».

При цьому Президент наголосив, що не хоче образити когось персонально.