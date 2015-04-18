Путін: на переговорах з Порошенком "діалог ведеться на ти"

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" на російському телеканалі. "Буває, що й на "ти" переходимо. Це такий природний процес спільної роботи. Ну, ви знаєте, коли ми в такій офіційній обстановці, ми на ви", - сказав Володимир Путін.

Читайте такожПутін: визнання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" буде залежати від життєвих реалійЯк повідомляв УНІАН, остання особиста зустріч Порошенка і Путіна відбулася 12 лютого в Мінську за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда. В результаті переговорів були підписані мінські угоди з планом припинення бойових дій на Донбасі, розв'язаних російською стороною.