Путін: на переговорах з Порошенком "діалог ведеться на ти"
17:07, 18 квітня 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що в неофіційній обстановці на переговорах з президентом України Петром Порошенком "діалог ведеться на ти".
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" на російському телеканалі. "Буває, що й на "ти" переходимо. Це такий природний процес спільної роботи. Ну, ви знаєте, коли ми в такій офіційній обстановці, ми на ви", - сказав Володимир Путін.
Читайте такожПутін: визнання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" буде залежати від життєвих реалійЯк повідомляв УНІАН, остання особиста зустріч Порошенка і Путіна відбулася 12 лютого в Мінську за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда. В результаті переговорів були підписані мінські угоди з планом припинення бойових дій на Донбасі, розв'язаних російською стороною.
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